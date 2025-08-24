كتب -محمد الميموني:

يواجه مانشستر يونايتد نظيره فولهام اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 على ملعب "كرافن كوتيج ".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويذكر أن فولهام تحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر بدون نقاط.