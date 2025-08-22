كاسيميرو يقترب من اتحاد جدة.. ما علاقة بنزيما؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي بصفوف مانشستر يونايتد كاسيميرو.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم الجمعة أن اهتمام نادي الاتحاد بضم كاسيميرو يأتي توصية من زميله السابق بصفوف ريال مدريد وقائد الفريق السعودي حاليًا كريم بنزيما.

وتشارك الثنائي قميص ريال مدريد خلال الفترة من 2013 حتى 2022.

اللاعب البرازيلي الدولي كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من ريال مدريد.

وشارك اللاعب صاحب الـ 33 عامًا بقميص مانشستر يونايتد بالموسم الماضي بـ 42 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 2799 دقيقة لعب.

بنزيما كان قد انضم لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 23/24 قادمًا من صفوف ريال مدريد.

وارتدى صاحب الـ 37 عامًا قميص الاتحاد الموسم الماضي بـ 33 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 9 خلال 2853 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

غناء الجماهير وابنته.. والد خوان ألفينا يكشف لمصراوي سر احتفاله بهدفه مع الزمالك

"جرينوود ضرب صديقته".. والدة رابيو تفتح النار على دي زيربي بعد طرد ابنها من الفريق



