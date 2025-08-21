كتب - يوسف محمد:

أظهرت جماهير فريق فنربخشة التركي، تضامنها ودعمها الكبير للشعب الفلسطيني تجاه كل ما يتعرضون له، من من عمليات إبادة جماعية وهجوم عدواني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مباراة فريقها أمام بنفيكا في تصفيات دوري أبطال أوروبا أمس.

وحرصت جماهير فنربخشة، التي تواجدت في ملعب "أولكير" بتركيا، لدعم فريقها في مواجهة بنفيكا، ضمن منافسات الجولة التمهيدية الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، على رفع لافتة دعم للشعب الفلسطيني.

وقام جماهير فنربخشة برفع لافتة داخل المدرجات، كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة، حرروا فلسطين".

وكان التعادل السلبي، دون أهداف حسم نتيجة مباراة فنربخشة وبنفيكا، في ذهاب الجولة التمهيدية الأخيرة، للتصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هذا التصرف من قبل جماهير فريق فنربخشة التركي، بعدما حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال مباراة السوبر الأوروبي الماضية، على توجيه رسالة إلى العالم، بضرورة إيقاف الحرب وقتل الأطفال جاءت كالتالي: "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

وشهدت مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، بادرة إنسانية هى الأولى من نوعها من قبل الاتحاد الأوروبي، عندما قرر تواجد إثنين من أطفال فلسطين وهما "تالا ومحمد"، على منصة التتويج خلال تسليم الميداليات للفريقين عقب المباراة.

