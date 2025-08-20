كتب-هند عواد:

أشادت الصحف العالمية، بإنجاز المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في تاريخه، كأول لاعب يحقق هذا الإنجاز.

ديلي ميل: قاد ليفربول إلى المجد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة بعد قيادة ليفربول إلى المجد.

وأشادت الصحيفة بمحمد صلاح، وأضافت بأن المصري أول لاعب على الإطلاق يفوز بالجائزة ثلاث مرات.

سكاي سبورتس: مستوى مذهل لمحمد صلاح

قالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن محمد صلاح فاز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي، وهو رقم قياسي له، بعد مستوى مذهل للدولي المصري في موسم 2024-2025.

الجارديان: أول لاعب ينال الجائزة

أشادت صحيفة "الجارديان" بمحمد صلاح، وقالت إنه أصبح أول لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

بي بي سي: صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

ذكرت صحيفة بي بي سي، أن جناح ليفربول محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، ليصبح أول لاعب يفوز بالجائزة في ثلاث مناسبات بعد أن لعب دورا رئيسيا في نجاح ليفربول في الفوز باللقب الموسم الماضي.