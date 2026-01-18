إعلامي يوضح موقف بيراميدز من بيع نجم الفريق

"بعد الفوز على مصر".. منتخب نيجيريا يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، نقلاً عن مصدر داخل نادي بيراميدز، أن يوسف أوباما تلقى عرضاً رسمياً من نادي الزوراء العراقي، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة بيراميدز لا تمانع رحيل اللاعب، مشيراً إلى أن النادي منفتح على فكرة بيعه حال التوصل لاتفاق مناسب.

وأضاف أن هناك جلسة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة تجمع مسؤولي بيراميدز ونظراءهم في نادي الزوراء، من أجل مناقشة التفاصيل النهائية وحسم موقف الصفقة.

وأشار إلى أن يوسف أوباما يمتلك في الوقت ذاته عرضاً آخر من نادي سيراميكا كليوباترا، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن بشأن وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار داخل الدوري المصري عبر بوابة سيراميكا، أو خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري العراقي مع الزوراء، الذي يقوده فنياً عماد النحاس.