مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

فيديو تصدي مصطفى شوبير الأسطوري أمام منتخب نيجيريا

كتب – محمد عبد السلام:

12:53 ص 18/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مباراة منتخب مصر والنيجيري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، في التصدي لتسديدة قوية من أحد لاعبي منتخب نيجيريا، في لقطة حاسمة نالت إشادة الجماهير.

وعقب التصدي المميز، ارتدت الكرة مجددا إلى أحد لاعبي المنتخب النيجيري الذي سكنت الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي احتساب خطأ على مهاجم نيجيريا، بعد تدخل غير قانوني بالمرفق على حمدي فتحي.

وانتهت مباراة منتخب مصر ونظيره النيجيري في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم اللقاء.

وتمكن منتخب نيجيريا من الفوز على المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى شوبير منتخب مصر نتيجة مباراة مصر ونيجيريا مباراة منتخب مصر والنيجيري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
أخبار مصر

التضامن تكشف تفاصيل واقعة تعرض أطفال بدار رعاية للاستغلال الجنسي
بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
شئون عربية و دولية

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في مجلس السلام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-1-2026.. شبورة وانخفاض
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-1-2026.. شبورة وانخفاض
أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards 2026
زووم

أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي