فيديو تصدي مصطفى شوبير الأسطوري أمام منتخب نيجيريا

"بعد الفوز على مصر".. منتخب نيجيريا يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم أفريقيا

"اللي مش هيقدم 150% مينضمش".. انتقادات قوية من وائل جمعة لعدد من لاعبي

نجح مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، في التصدي لتسديدة قوية من أحد لاعبي منتخب نيجيريا، في لقطة حاسمة نالت إشادة الجماهير.

وعقب التصدي المميز، ارتدت الكرة مجددا إلى أحد لاعبي المنتخب النيجيري الذي سكنت الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي احتساب خطأ على مهاجم نيجيريا، بعد تدخل غير قانوني بالمرفق على حمدي فتحي.

وانتهت مباراة منتخب مصر ونظيره النيجيري في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم اللقاء.

اللى لغى الهدف حكم الvar جزائري عنده ضمير pic.twitter.com/N6uudjdZfn — 🦅🦅Noura Al-Hakim (@hkem_el) January 17, 2026

وتمكن منتخب نيجيريا من الفوز على المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع.