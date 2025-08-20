مباريات الأمس
موعد مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

08:09 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يواجه الأهلي نظيره القادسية، اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس، ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الأهلي والقادسية

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب هونج كونج في اليابان.

وتقام البطولة في هونج كونج عاصمة اليابان، إذ تضم كل من: الأهلي، القادسية، النصر، الاتحاد.

ويشارك الأهلي في البطولة بدلا من فريق الهلال الذي انسحب من البطولة، بينما يشارك القادسية في البطولة بصفته وصيف كأس خادم الحرمين .

القناة الناقلة لمبارة الأهلي والقادسية

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات "الثمانية" السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر السعودي، وتبث المباراة عبر قناة "الثمانية 1."

اخبار الأهلي السعودي كأس السوبر السعودي 2025 موعد مباراة الأهلي والقادسية القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية
