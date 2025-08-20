وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي

كتب - يوسف محمد:

كشف المهاجم الفلسطيني لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، عن رقم القميص الذي سيرتديه مع الفريق الأمريكي، خلال الفترة المقبلة بعد الانضمام إليه قادما من النادي الأهلي.

وكان أبو علي انتقل إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من النادي الأهلي مقابل 7.5 مليون يورو.

ونشر أبو علي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، خلال مؤتمر تقديمه من قبل فريق كولومبوس الأمريكي، الذي تم الإعلان خلالها أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 9 في الفريق الأمريكي.

وينتظر كولومبوس الأمريكي، استلام البطاقة الدولية الخاصة باللاعب من قبل النادي الأهلي، التي من المقرر أن يرسلها المارد الأحمر في الساعات المقبلة، بعد أن يتم استلام قيمة القسط الأولى من الصفقة.

ويذكر أن أبو علي، كان قد انضم إلى النادي الأهلي في يناير من عام 2024 قادما من فريق سيرس السويدي، نجح في تقديم مستويات مميزة مع المارد الأحمر، حيث شارك في 60 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

