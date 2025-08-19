مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

87 54
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

0 1
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

0 0
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

هل يفعلها؟.. محمد صلاح يسعى لصناعة التاريخ وتخطي رونالدو وهنري

08:04 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 2

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يسعى النجم المصري محمد صلاح لصناعة التاريخ في حفل رابطة اللاعبين المحترفين PFA لموسم 2024/25.

وتقام مراسم جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس في مدينة مانشستر.

وحال فاز صلاح بالجائزة، ستصبح المرة الثالثة التي يحصد فيها المصري جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين.

وسيتخطى أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصدوا الجائزة مرتين ( آلان شيرار، تيري هنري، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح رونالدو هنري PFA رابطة اللاعبين المحترفين حفل رابطة اللاعبين المحترفين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصرع والد الشناوي في حادث بطريق الواحات.. ومصدر يكشف التقاصيل