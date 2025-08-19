هل يفعلها؟.. محمد صلاح يسعى لصناعة التاريخ وتخطي رونالدو وهنري

كتب - محمد القرش:

يسعى النجم المصري محمد صلاح لصناعة التاريخ في حفل رابطة اللاعبين المحترفين PFA لموسم 2024/25.

وتقام مراسم جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس في مدينة مانشستر.

وحال فاز صلاح بالجائزة، ستصبح المرة الثالثة التي يحصد فيها المصري جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين.

وسيتخطى أساطير الدوري الإنجليزي الذين حصدوا الجائزة مرتين ( آلان شيرار، تيري هنري، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين).