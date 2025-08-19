الكشف عن موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن إقامة قرعة مرحلة الدوري للموسم الجديد 2025/2026 في مدينة موناكو الفرنسية، خلال يومي 28 و29 أغسطس المقبل.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 28 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

ويشارك في هذه المرحلة 36 فريقًا سيتم توزيعهم على أربعة أوعية، وفقًا للتصنيف الأوروبي المعتمد.

أما يوم الجمعة 29 أغسطس، فسيكون مخصصًا لحدث فريد من نوعه، يتمثل في دمج قرعتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في عرض موحد يقام عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا.

ويتميّز هذا الحدث بتطبيق نظام رقمي بالكامل في سحب القرعة، حيث سيتم اختيار جميع المواجهات تلقائيًا بضغط زر واحدة، ثم عرضها بشكل تدريجي أمام الحضور والجمهور.

ومن المقرر أن يُعلن اليويفا عن الجداول الرسمية لمباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في موعد أقصاه 31 أغسطس.

اقرأ أيضًا:

مدرب الزمالك السابق: "مفيش أهلاوي هيسمح بسقوط الأبيض"

"قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله