بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

- -
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

مواعيد مباريات الثلاثاء 19 أغسطس والقنوات الناقلة

11:30 م الإثنين 18 أغسطس 2025

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يشهد يوم الثلاثاء 19 أغسطس، مباريات في مختلف البطولات في الدوري المصري والإسباني ونهائي كأس السوبر السعودي.

ونعرض لكم خلال السطور التالية جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

ـ فاركو ضد طلائع الجيش الساعة 6 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.

ـ البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية الساعة 6 مساء على أون تايم سبورت 2.

ـ بيراميدز ضد المصري البورسعيدي الساعة 9 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.

كأس السوبر السعودي

النصر ضد الاتحاد الساعة 3 عصراً على قناة ثمانية 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أوساسونا الساعة 10 مساء على قناة بي إن سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

ـ فيرينكفاروسي ضد كاراباج اجدام الساعة 10 مساء.

ـ سرفينا زافيزدا ضد نادي بافوس الساعة 20 مساء.

ـ جلاسكو رينجرز ضد كلوب بروج الساعة 10 مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد المباريات الدوري السعودي الدوري المصري أبطال أوروبا
