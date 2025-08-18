مواعيد مباريات الثلاثاء 19 أغسطس والقنوات الناقلة
كتب ـ محمد الميموني:
يشهد يوم الثلاثاء 19 أغسطس، مباريات في مختلف البطولات في الدوري المصري والإسباني ونهائي كأس السوبر السعودي.
ونعرض لكم خلال السطور التالية جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
ـ فاركو ضد طلائع الجيش الساعة 6 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.
ـ البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية الساعة 6 مساء على أون تايم سبورت 2.
ـ بيراميدز ضد المصري البورسعيدي الساعة 9 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.
كأس السوبر السعودي
النصر ضد الاتحاد الساعة 3 عصراً على قناة ثمانية 1.
الدوري الإسباني
ريال مدريد ضد أوساسونا الساعة 10 مساء على قناة بي إن سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
ـ فيرينكفاروسي ضد كاراباج اجدام الساعة 10 مساء.
ـ سرفينا زافيزدا ضد نادي بافوس الساعة 20 مساء.
ـ جلاسكو رينجرز ضد كلوب بروج الساعة 10 مساء.
فيديو قد يعجبك: