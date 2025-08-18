مواعيد مباريات الثلاثاء 19 أغسطس والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يشهد يوم الثلاثاء 19 أغسطس، مباريات في مختلف البطولات في الدوري المصري والإسباني ونهائي كأس السوبر السعودي.

ونعرض لكم خلال السطور التالية جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

ـ فاركو ضد طلائع الجيش الساعة 6 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.

ـ البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية الساعة 6 مساء على أون تايم سبورت 2.

ـ بيراميدز ضد المصري البورسعيدي الساعة 9 مساء على قناة أون تايم سبورت 1.

كأس السوبر السعودي

النصر ضد الاتحاد الساعة 3 عصراً على قناة ثمانية 1.

الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد أوساسونا الساعة 10 مساء على قناة بي إن سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

ـ فيرينكفاروسي ضد كاراباج اجدام الساعة 10 مساء.

ـ سرفينا زافيزدا ضد نادي بافوس الساعة 20 مساء.

ـ جلاسكو رينجرز ضد كلوب بروج الساعة 10 مساء.