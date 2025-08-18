مباريات الأمس
تاريخي.. لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي للمرة الـ24 على التوالي

09:00 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
    جيمس ميلنر
    جيمس ميلنر
    سيلتحق ميلنر بصفوف ليفربول في الاول من تموز/يوليو، موعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، في حال اجتاز الزيارة الطبية الروتينية
    محمد صلاح وجيمس ميلنر
    ليفربول جيمس ميلنر
    ميلنر
    ميلنر
    جيمس ميلنر في حصة تدريبية مع المنتخب الانكليزي في 7 حزيران/يونيو 2016
    جيمس ميلنر
كتب - محمد القرش

شهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، حدثا تاريخيا بمشاركة لاعب للمرة الـ24 على التوالي في المسابقة.

وفي الدقيقة 88 من مباراة برايتون وفولهام، شارك جيمس ميلنر بدلا من ماتيو أورايلي، ليسجل مشاركته الـ24 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وبدأ خط الوسط الإنجليزي مسيرته في الدوري الإنجليزي بعد تصعيده للفريق الأول مع ليدز يونايتد في موسم 2002/2003.

قبل أن يلعب لنيوكاسل يونايتد وأستون فيلا 2004 حتى 2009، لينتقل إلى مانشستر سيتي في موسم 2010/11، ومن ثم ليفربول بموسم 2015/16، وصولا إلى برايتون في 2023/24.

وساهم صاحب الـ39 عاما في 141 هدفا (سجل 55 هدفا، وقدم 86 تمريرة حاسمة) خلال 639 مباراة بالدوري الإنجليزي مع الأندية التي لعب لها.

جيمس ميلنر ميلنر الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي نيوكاسل يونايتد
