تاريخي.. لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي للمرة الـ24 على التوالي

كتب - محمد القرش

شهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، حدثا تاريخيا بمشاركة لاعب للمرة الـ24 على التوالي في المسابقة.

وفي الدقيقة 88 من مباراة برايتون وفولهام، شارك جيمس ميلنر بدلا من ماتيو أورايلي، ليسجل مشاركته الـ24 على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وبدأ خط الوسط الإنجليزي مسيرته في الدوري الإنجليزي بعد تصعيده للفريق الأول مع ليدز يونايتد في موسم 2002/2003.

قبل أن يلعب لنيوكاسل يونايتد وأستون فيلا 2004 حتى 2009، لينتقل إلى مانشستر سيتي في موسم 2010/11، ومن ثم ليفربول بموسم 2015/16، وصولا إلى برايتون في 2023/24.

وساهم صاحب الـ39 عاما في 141 هدفا (سجل 55 هدفا، وقدم 86 تمريرة حاسمة) خلال 639 مباراة بالدوري الإنجليزي مع الأندية التي لعب لها.