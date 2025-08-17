7 معلومات هامة عن قمة مانشستر يونايتد وآرسنال الليلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب أولد ترافورد، حيث يجمع القمة المرتقبة بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال كالتالي:

- تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.

- سبق وأن التقى الفريقان في 223 مباراة، حقق مانشستر يونايتد الفوز في 95 لقاء، وفاز أرسنال في 80 مواجهة، وتعادلا في 48 مباراة.

- مانشستر يونايتد ضم 4 لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي وهم: براين مبويومو، ماثيوس كونيا ودييجو ليون، وبنجامين سيسكو.

- تعاقد آرسنال مع 6 صفقات وهم: مارتن زوبميندي، نوني مادويكي، كريستيان نورجارد، فيكتور جيوكيريس، كريستيان موسكيرا، والحارس كيبا.

- سيتولي مهمة التعليق على المباراة، حفيظ دراجي.

- آرسنال أنهي الموسم الماضي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد أختتم موسمه الماضي في المركز الـ15 بالدوري.

- آرسنال لم يحقق لقب الدوري منذ 21 عامًا وبالتحديد منذ 2004.