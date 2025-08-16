10 صور ترصد الظهور الأول لوسام أبو علي بتدريبات كولومبوس كرو الأمريكي

خاض المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مساء يوم أمس الجمعة أولى حصصه التدريبية مع فريقه كولومبوس كرو الأمريكي بعد الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الأهلي.

وسام أبو علي قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم أول أمس الخميس بعد انتهاء مشكلة انضمامه للفريق، للتعرف على المشكلة التي أدت لتأخر وصوله.. اضغط هنا

الأهلي وافق على رحيل المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 26 عامًا عن صفوفه مقابل 7.5 مليون دولار إلى جانب 10% من إعادة البيع ومليون دولار أخرى إضافات.

وسام أبو علي كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 23/24 قادمًا من صفوف نادي سيريوس السويدي.

وتألق اللاعب مع الأهلي منذ انضمامه وبرز معه في كأس العالم للأندية النسخة الأخيرة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وسجل "هاتريك" ليجذب الأنظار له ويصله عدة عروض.

ونجح مسؤولو نادي كولومبوس كرو في الحصول على خدماته من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 26 عامًا بقميص الأهلي بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

ويستعد فريق كولومبوس كرو لمواجهة نظيره تورونتو عند 02:30 صباح يوم غد الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويحتل فريق كولومبوس كرو المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن أورلاندو سيتي صاحب المركز الرابع بالقسم الشرقي من المسابقة.

