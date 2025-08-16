أسطورة تشيلسي وأرسنال ينفصل عن زوجته بعد زواج 26 عاما.. ما القصة؟

أعلن حارس مرمى تشيلسي وأرسنال السابق، التشيكي بيتر تشيك، انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 26 عاما.

ونشر النجم البالغ من العمر 43 عامًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام" أمس الخميس ليكشف عن الخبر للجماهير ببيان عاطفي.

وكان تشيك ومارتينا معًا منذ أن كانا مراهقين وكانت بجانبه طوال مسيرته الكروية الأسطورية، حيث لدى الزوجين طفلان هما داميان (16) وأديلا تشيشوفا (17).

وأعلن تشيك عن ذلك بنشر صورة بالأبيض والأسود تجمعه بمارتينا وهي تقبله على الخد، وكتب: "يسعدني أنا ومارتينا أن نعلن انفصالنا بعد 26 عامًا من العيش معًا".

وأضاف: "نحن سنظل أصدقاء، ونشعر بالفخر الشديد بطفلينا".

والتقى التشيكيان لأول مرة في المدرسة الثانوية في عام 1999 وتزوجا في صيف عام 2003، حيث يحاول كلا طفليهما السير على خطى والدهما الأسطوري.

وتلعب أديلا كمدافعة كرة قدم لنادي فولهام، ومنتخب التشيك تحت 17 عاما.

وعلى الجانب الآخر، وقع حارس المرمى داميان أول عقد احترافي له مع فولهام في وقت سابق من هذا العام.

وكان انضم داميان إلى فريق فولهام تحت 15 عامًا قادما من تشيلسي، وشارك لأول مرة مع منتخب بلاده تحت 18 عامًا في أغسطس من العام الماضي عندما كان عمره 15 عامًا فقط.