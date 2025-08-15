متابعة ـ يوسف محمد::

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره بورنموث التي ستجمعهما في افتتاح الموسح الجديد من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

وتقام مباراة ليفربول ونظيره بورنموث عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث

ويبدأ آرني سلوت مباراة ليفربول وبورنموث بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الهجوم: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بطلاً بعدما حصدّ 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن نظيره أرسنال الوصيف.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: رأسية من فان دايك ولكنها تمر أعلى عارضة بورنموث.

الدقية 11: عرضية خطيرة لبورنموث ولكن يخرجها دفاع ليفربول من على خط المرمى.

الدقيقة 16: عرضية من محمد صلاح داخل منطقة جزاء بورنموث ولكنها تمر من أمام إيكتيكي.

الدقيقة 27: تسديدة من إكتيكي لاعب ليفربول ولكنها تصطدم بدفاع بورنموث.

الدقيقة 35: رأسية من لاعب بورنموث يتصدى لها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 37: هوجو اكتيك يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى بورنموث.

الدقيقة 42: تسديدة من ديفيد بروكس لاعب بورنموث ولكنها تصطدم بدفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: كودي جاكبو يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى بورنموث.

الدقيقة 53: مشادة بين محمد صلاح ولاعب فريق بورنموث والحكم يتدخل وينهي الأزمة.

الدقيقة 64: سيمينو يحرز الهدف الأول لبورنموث في مرمى ليفربول.

الدقيقة 69: تسديدة من محمد صلاح لاعب ليفربول، لكنها تمر بجوار مرمى بورنموث.

الدقيقة 76: سيمينو يحرز الهدف الثاني لبورنموث في مرمى ليفربول.