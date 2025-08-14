مباريات الأمس
لافتة إنسانية تجاه عائلة الراجل ديوجو جوتا

05:12 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تخصيص جزء من مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025، لصالح عائلة لاعب ليفربول ديوجو جوتا، الذي رحل قبل أسابيع في حادث سيارة مروع.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أن نادي تشيلسي أنشأ صندوقا بقيمة 15.5 مليون دولار، يتم تجميعهم من لاعبي الفريق، لدعم أسرة جوتا، لتصل مساهمة اللاعب لأكثر من 500 ألف دولار، قبل الضرائب والرسوم.

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، يوم 3 يوليو الماضي، إثر حادث سير في مقاطعة زامورا الإسبانية، تسبب في تفحم السيارة.

ديوجو جوتا تشيلسي لافتة إنسانية من تشيلسي
