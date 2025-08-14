لافتة إنسانية تجاه عائلة الراجل ديوجو جوتا

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تخصيص جزء من مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025، لصالح عائلة لاعب ليفربول ديوجو جوتا، الذي رحل قبل أسابيع في حادث سيارة مروع.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أن نادي تشيلسي أنشأ صندوقا بقيمة 15.5 مليون دولار، يتم تجميعهم من لاعبي الفريق، لدعم أسرة جوتا، لتصل مساهمة اللاعب لأكثر من 500 ألف دولار، قبل الضرائب والرسوم.

Chelsea will be making a financial donation to Diogo Jota's family using Club World Cup player bonuses. Class 💙



(h/t @TheAthleticFC) pic.twitter.com/8CHvdX4QmM — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 14, 2025

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، يوم 3 يوليو الماضي، إثر حادث سير في مقاطعة زامورا الإسبانية، تسبب في تفحم السيارة.

