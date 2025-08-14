مباريات الأمس
زوجة بيليه فلسطين تستغيث بمحمد صلاح: "أنقذ أبناء سليمان واطلب حقه"

11:45 ص الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

استغاثت زوجة سليمان العبيد، لاعب منتخب فلسطين السابق، الذي استشهد أثناء حصوله على المساعدات الإنسانية في غزة، بالمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأعاد محمد صلاح نشر تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أعلن فيها وفاة سليمان الملقب بـ"بيليه فلسطين"، وكتب: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".

وقالت زوجة سليمان العبيد، في مقطع فيديو نشره موقع "Translating Falasteen" على منصة "إكس": "محمد صلاح سأل كيف مات ولماذا، وأنا سأخبره لماذا، سليمان استشهد لأنه ذهب ليجلب لقمة العيش لأبنائه. أطالب محمد صلاح، فخر العرب، بأن يطالب بحق سليمان وحق الأطفال الذين تيتموا باستشهاد والدهم".

واختتمت زوجة بيليه فلسطين قائلة: "أطالب محمد صلاح أن يتواصل مع اتحاد الكرة والفيفا والدول العربية والأجنبية، من أجل تسفير أبناء سليمان للخارج ليتعلموا ويعيشوا حياة أفضل، كما كان يتمنى لهم والدهم. أطلب منه أن يسعى لأخذ حق سليمان، الذي مات مقهورًا ومقتولًا بسبب الاحتلال الإسرائيلي".

سليمان العبيد بيليه فلسطين زوجة سليمان العبيد زوجة سليمان العبيد تستغيث بمحمد صلاح محمد صلاح
