زوجة بيليه فلسطين تستغيث بمحمد صلاح: "أنقذ أبناء سليمان واطلب حقه"

كتبت-هند عواد:

استغاثت زوجة سليمان العبيد، لاعب منتخب فلسطين السابق، الذي استشهد أثناء حصوله على المساعدات الإنسانية في غزة، بالمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأعاد محمد صلاح نشر تغريدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي أعلن فيها وفاة سليمان الملقب بـ"بيليه فلسطين"، وكتب: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".

وقالت زوجة سليمان العبيد، في مقطع فيديو نشره موقع "Translating Falasteen" على منصة "إكس": "محمد صلاح سأل كيف مات ولماذا، وأنا سأخبره لماذا، سليمان استشهد لأنه ذهب ليجلب لقمة العيش لأبنائه. أطالب محمد صلاح، فخر العرب، بأن يطالب بحق سليمان وحق الأطفال الذين تيتموا باستشهاد والدهم".

A message to @MoSalah from Suleiman Al-Obeid's wife: Suleiman the former Palestinian national team player and star of Shabab Al-Shati Club, was murdered by Israeli occupation forces while waiting for humanitarian aid in southern Gaza. Born in Gaza City on March 24, 1984, Suleiman… pic.twitter.com/rhy7VBYaWj — Translating Falasteen (Palestine) (@translatingpal) August 10, 2025

واختتمت زوجة بيليه فلسطين قائلة: "أطالب محمد صلاح أن يتواصل مع اتحاد الكرة والفيفا والدول العربية والأجنبية، من أجل تسفير أبناء سليمان للخارج ليتعلموا ويعيشوا حياة أفضل، كما كان يتمنى لهم والدهم. أطلب منه أن يسعى لأخذ حق سليمان، الذي مات مقهورًا ومقتولًا بسبب الاحتلال الإسرائيلي".

اقرأ أيضًا:

يضاهي نجوم.. راتب ضخم لحارس ميسي الشخصي

إحداها تخطت الـ2 مليون جنيه إسترليني.. أبرز المعلومات عن أسطول سيارات هالاند