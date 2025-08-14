ثاني مصر ومواجهة الزمالك.. ماذا ينتظر سيف الدرع مع برشلونة؟

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي برشلونة التعاقد مع المصري سيف الدرع لاعب الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.

وانتقل سيف الدرع إلى برشلونة من ليموج الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2027، وذلك ضمن 4 صفقات للفريق وهم، لودوفيك فابريجاس، وفيكتور هالجريمسون، وداني فرنانديز، وسيف الدرع.

ثاني مصري في برشلونة

أصبح سيف الدرع ثاني مصري يلعب في برشلونة، بعد علي زين الذي لعب في صفوف الفريق، خلال موسم 2021.

مواجهة مرتقبة ضد الزمالك

يواجه برشلونة ناديه السابق الزمالك، في سبتمبر المقبل، إذ أسفرت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، عن قوع الزمالك وبرشلونة في مجموعة واحدة (الثالثة)، رفقة توباتي البرازيلي.

وتقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد في مصر، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

