"في أيدٍ أمينة".. أول تعليق من بن نافل عقب إعلان رئيس الهلال الجديد

07:54 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الأمير نواف بن سعد
  • عرض 3 صورة
    نواف بن سعد 5
كتب - نهى خورشيد

هنأ فهد بن نافل، الرئيس الأسبق لنادي الهلال السعودي، الأمير نواف بن سعد بمناسبة تزكيته رئيساً جديداً لمجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.

وكتب بن نافل، عبر حسابه على منصة "إكس":"راية قيادة الهلال في أيدٍ أمينة، برئاسة سمو الأمير نواف بن سعد وأعضاء مجلس الإدارة، وكلنا خلفهم لمواصلة مسيرة الأمجاد والريادة في كل الميادين".

وأضاف:"خالص التهاني والتبريكات لسموه وللأخوة أعضاء المجلس، مع أصدق الدعوات بدوام التوفيق والسداد".

ويُعد فهد بن نافل أنجح رئيس في تاريخ نادي الهلال من حيث عدد البطولات، إذ نجح خلال فترة رئاسته بين عامي 2019 و2025 في قيادة الفريق لتحقيق 12 لقباً محلياً وقارياً، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وفي سياق متصل، جاءت عودة الأمير نواف بن سعد إلى كرسي الرئاسة للمرة الثانية بعد ولايته الأولى بين 2015 و2018، وذلك عقب تزكيته من الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم الأربعاء عن بُعد عبر منصة الجمعيات العمومية والانتخابية.

فهد بن نافل رئيس الهلال السعودي الهلال نواف بن سعد انتخابات الهلال
