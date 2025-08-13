مباريات الأمس
"للمرة الثالثة".. مهمة جديدة لـ محمود عاشور في كأس الأمم الأفريقية للمحليين

06:07 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الدولي المصري محمود عاشور لتولي مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) في لقاء بوركينا فاسو وموريتانيا.

ويقام لقاء بوركينا فاسو وموريتانيا مساء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام، العاصمة التنزانية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية للمحليين.

ويعتبر هذا التعيين الظهور الثالث لعاشور في البطولة الحالية، في ظل الثقة التي يحظى بها كأحد الحكام المخضرمين في القارة السمراء، بفضل خبراته الواسعة في إدارة المباريات الكبرى.

وكان عاشور شارك مؤخراً في إدارة مباريات كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

