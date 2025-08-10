مباريات الأمس
تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس.. محمد صلاح يقود الهجوم

04:32 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبه ضد نظيره كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما ضمن إطار كأس الدرع الخيرية.

ويحتضن ملعب ويمبيلي مباراة ليفربول وكريستال بالاس في مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: فريمبونج - كوناتي - فان دايك - كيركيز

خط الوسط: جونس - فيرتز- سوبوسلاي

خط الهجوم: جاكبو- إيكيتيكي - محمد صلاح.

بينما جاء تشكيل كريستال بالاس لمواجهة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: هندرسون.

الدفاع: ريتشاردز- لاكروكس- جويهي.

الوسط: ميتشيل- مونيوز- كمادا- وارتون.

الهجوم: إيزي- إسماعيلا سار- ماتيتا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بينتيز- ليرما- كلاين- هيوز- إيسي- إدوارد- سوسا- كاردينز.

مصدر يوضح لمصراوي حقيقة طلب محمد الشناوي الصادم بعد التعادل مع مودرن سبورت

بعد رحيل 7 لاعبين.. كم بلغت مكاسب ليفربول في الميركاتو الصيفي؟

