بسبب بيليه فلسطين.. كيف تفاعل العالم مع تغريدة محمد صلاح؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، وذلك بعدما إعاد تغريدة لليويفا عن وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

القصة بدأت بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد في غزة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال انتظاره المساعدات الانسانية، ليقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتقديم نعي لوفاته واستغل محمد صلاح هذه الفرصة لعيد التغريدة بكتابة ثلاث كلمات متسائلًا عن تفاصيل مقتله: كيف، وأين، ولماذا.

كيف تفاعل العالم مع "تويتة" محمد صلاح ؟

حديث الصحف العالمية عن تدوينة محمد صلاح

البداية مع صحيفة "ميرور" الإنجليزية التي عنونت، "محمد صلاح يوجه أسئلة مباشرة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد مقتل بيليه الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

أما صحيفة "ديلي ستار" فقالت إن محمد صلاح انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما تجاهل كشف ملابسات استشهاد سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، بعدما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المدنيين الفلسطينيين الذي كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

عنونت صحيفة "الجارديان"،"هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات؟.. محمد صلاح ينتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب تكريمه لبيليه الفلسطيني"

تصدرت تغريدة صلاح حديث الصحف العالمية والوسط الرياضية، حيث أعاد نشرها العديد من نجوم كرة القدم، فضلًا عن نسبة المشاهدات والتعليقات الضخمة التي نالتها التغريدة.

ففي الوسط الرياضي العربي والمصري، قام عدة نجوم مصريين باعادة التغريدة عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مثل المهاجم الفلسطيني وسام أبو على، والثنائي عمر فرج وآدم الكايد لاعبا الزمالك.

أما في الوسط العالمي فقام جاري لينكير نجم الكرة الانجليزية بإعادة التغريدة عبر حسابه الرسمي إنستجرام وأشار للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعلق: "لا يمكنني سماعك؟"، في إشارة لعدم رده على تغريدة صلاح بشأن توضيح سبب وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

كما تفاعل عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم، حيث علق على تويتة محمد صلاح كل من إبراهيم كوناتي ,إيليوت، روديجر ، وألكسندر أرنولد.

كيف تفاعل العالم مع تدوينة محمد صلاح؟

رصدت تغريدة صلاح رقمًا خياليًا من التفاعل، حيث حققت الأرقام التالية:

* المشاهدات ( 69 مليون )

* إعادة النشر ( 275 ألف )

* التعليقات ( 22 ألف )

* عدد الإعجابات ( مليون إعجاب )

* حفظ التويتة للمفضلة ( 33,4 ألف )