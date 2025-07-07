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مواعيد انطلاق الدوريات الخمس الكبرى

09:00 ص الإثنين 07 يوليه 2025

الدوريات الخمس الكبرى

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كتب - محمد القرش:

أشهر قليل تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 من الدوريات الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، والفرنسي).

وانتهى موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي بحصد ليفربول اللقب برصيد 84 نقطة، بينما فاز نابولي بالدوري الإيطالي برصيد 82 نقطة.

وحصد برشلونة لقب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، وفاز بايرن ميونخ بالدوري الألماني برصيد 82 نقطة.

وللمرة الـ 13، حصد باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي برصيد 84 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن مارسيليا الوصيف.

مواعيد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى

الدوري الإنجليزي: 15 أغسطس 2025

الدوري الإسباني: 15 أغسطس 2025

الدوري الإيطالي: 23 أغسطس 2025

الدوري الألماني: 22 أغسطس 2025

الدوري الفرنسي: 16 أغسطس 2025

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الدوريات الخمس الكبرى مواعيد انطلاق الدوريات الـ5 الكبرى الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري الألماني
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