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بين فسخ العقد وتلاوة الآيات.. حكاية أسبوع مختلف في حياة حمدالله

09:55 م الأحد 06 يوليه 2025

المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله

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كتب - نهى خورشيد

استغل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الشباب السعودي، إقامته في حي الشيخ ناصر القطامي، ليبدأ حفظ القرآن الكريم.

وشارك الشيخ ناصر القطامي عبر حسابه الرسمي على "سناب شات" تسجيلاً لتلاوة حمدالله، مع تعليق:"رنّ جوالي من أخوك حمدالله، لاعب نادي الشباب، قال ودي أبدأ أحفظ القرآن، فقلت له مرحبا، وسألته عن موقعه ففوجئت أنه يسكن مقابل بيتي، زارني وسعدت بلقائه وحديثه وأسلوبه".

كما شارك حمدالله متابعيه بفيديو آخر خلال تلاوته للآيات الآتية:"قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

وجاء ذلك الخطوة بعد أيام قليلة من إنهاء تجربته القصيرة مع نادي الهلال السعودي، والتي لم تدم سوى أقل من أسبوع.

وأشارت تقارير صحفية سعودية اليوم بأن اللاعب وإدارة الهلال توصلا إلى اتفاق بفسخ العقد بالتراضي، بعد مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وكان حمدالله انضم رسمياً للهلال قبل مواجهة الفريق البرازيلي فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، لكن ودع الزعيم سريعاً البطولة عقب خسارته بنتيجة 2-1.

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المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أسبوع مختلف في حياة حمدالله عبدالرزاق حمدالل يحفظ القرآن الكريم. لاعب نادي الشباب السعودي
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