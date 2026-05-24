انتهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز2025-2026 اليوم 24 مايو2026، بـ 10 مباريات درامية، شهدت وداع النجم المصري، محمد صلاح للريدز بـ 9 مواسم تاريخية.

الأندية الإنجليزية المتأهلة إلى منافسات أوروبية

وشهد اليوم خروج تشيلسي من المراكز الأوروبية، حيث حل ف المركز العاشر.

وتأهلت أندية، أرسنال ومان سيتي ومان يونايتد وأستون فيلا وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وبورنموث وسندلاند إلى الدوري الأوروبي، وبرايتون إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

متى يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز2026-2027؟

وينطلق الموسم المقبل من البريميرليج 2026-2027 في نهاية آخر أسبوع في شهر أغسطس 2026، 22-23 أغسطس، وفقا لصحيفة ذا أثليتك الشهيرة.

وسيتم إعلان جدول مباريات الموسم المقبل يوم الجمعة 19 يونيو2026.

