الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 2
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

الموسم المقبل.. متى يبدأ الدوري الإنجليزي2026-2027؟

كتب : وائل توفيق

09:17 م 24/05/2026
    صلاح ينهي رحلته مع ليفربول (6)
    صلاح ينهي رحلته مع ليفربول (5)
    صلاح ينهي رحلته مع ليفربول (3)
    صلاح ينهي رحلته مع ليفربول (4)
    صلاح ينهي رحلته مع ليفربول (1)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (3)
    صلاح في مباراة ليفربول أمام برينتفورد (3)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)
    صلاح في مباراة ليفربول أمام برينتفورد (4)
    صلاح في مباراة ليفربول أمام برينتفورد
    صلاح في مباراة ليفربول أمام برينتفورد
    مباراة صلاح الأخير في ليفربول

انتهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز2025-2026 اليوم 24 مايو2026، بـ 10 مباريات درامية، شهدت وداع النجم المصري، محمد صلاح للريدز بـ 9 مواسم تاريخية.

الأندية الإنجليزية المتأهلة إلى منافسات أوروبية

وشهد اليوم خروج تشيلسي من المراكز الأوروبية، حيث حل ف المركز العاشر.

وتأهلت أندية، أرسنال ومان سيتي ومان يونايتد وأستون فيلا وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وبورنموث وسندلاند إلى الدوري الأوروبي، وبرايتون إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

متى يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز2026-2027؟

وينطلق الموسم المقبل من البريميرليج 2026-2027 في نهاية آخر أسبوع في شهر أغسطس 2026، 22-23 أغسطس، وفقا لصحيفة ذا أثليتك الشهيرة.

وسيتم إعلان جدول مباريات الموسم المقبل يوم الجمعة 19 يونيو2026.

