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3 صور لمصطفى محمد في أول تدريباته مع نانت الفرنسي

07:34 ص الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
  • عرض 3 صورة
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
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القاهرة - مصراوي

نشر مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له من التمرين.

وظهر مصطفى محمد أمس الأحد، في أول تمرين له مع نادي نانت الفرنسي، بعد أن قضاء إجازته الصيفية مع عائلته وأصدقائه.

وأعلن نادي نانت عن تعيين المدرب البرتغالي لويس كاسترو في منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكشف نانت في بيان رسمي، عن أن لويس كاسترو وقع على عقد لمدة عامين حتى 2027، مع إمكانية التمديد.

وقد أنهى فريق نانت مع مدربه السابق الموسم السابق في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بعد أن كان مهددا بالهبوط

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