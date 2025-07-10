الحكم بالسجن على كارلو أنشيلوتي في قضية التهرب الضريبي

كتب- نهى خورشيد:

أصدرت محكمة إسبانيا اليوم الأربعاء 9 يوليو، حكماً بإدانة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للمنتخب البرازيلي والمدرب السابق لريال مدريد، بتهمة التهرب الضريبي عن عائدات حقوق الصورة خلال فترة تدريبه للملكي عام 2014.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، تم إصدار حكماً بحبس أنشيلوتي لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية قدرها 386,361 يورو، وهو المبلغ ذاته الذي تهرب من دفعه للسلطات الضريبية الإسبانية في ذلك العام.

ورغم صدور الحكم، لن يُجبر المدرب الإيطالي على دخول السجن، وذلك وفقًا للقانون الإسباني الذي يتيح إمكانية تعليق تنفيذ الأحكام التي تقل عن عامين، بشرط ألا يكون المتهم من أصحاب السوابق، وأن لا تكون الجريمة عنيفة.

وكانت النيابة العامة اتهمت أنشيلوتي في وقت سابق بالتهرب الضريبي من مبلغ 1,062,079 يورو خلال عامي 2014 و2015، إلا أن المحكمة برأته من التهمة المرتبطة بعام 2015، التي قُدرت بمبلغ 675,718 يورو.