كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بحضور نجل ترامب.. قرار جديد من فيفا بشأن مجسم كأس العالم للأندية

01:50 ص الخميس 10 يوليه 2025

كأس بطولة العالم للأندية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بشأن مجسم كأس العالم للأندية، قبل النهائي المرتقب لنسخة 2025.

ووصل مجسم كأس العالم الأندية 2025، إلى برج ترامب في نيويورك، حيث يمكن مشاهدتها قبل النهائي المرتقب على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، يوم الأحد المقبل.

وأٌقيمت احتفالية كبرى حضرها نجل الرئيس الأمريكي ترامب "إريك ترامب"، وأسطورة البرازيل الظاهرة رونالدو، قال خلالها رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "نتواجد هنا في برج ترامب، ونشعر بسعادة بالغة وفخر كبير ليس لمجرد الكشف الرسمي عن الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية في نيويورك، ولكن لكي نكشف للجميع.. أن هذه الكأس ستبقى معروضة هنا حتى موعد إقامة المباراة النهائية.. وستكون بانتظار الجميع، وكافة عشاق كرة القدم".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مجسم كأس العالم للأندية ترامب بطولة كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة