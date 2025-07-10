بحضور نجل ترامب.. قرار جديد من فيفا بشأن مجسم كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارا بشأن مجسم كأس العالم للأندية، قبل النهائي المرتقب لنسخة 2025.

ووصل مجسم كأس العالم الأندية 2025، إلى برج ترامب في نيويورك، حيث يمكن مشاهدتها قبل النهائي المرتقب على ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي، يوم الأحد المقبل.

وأٌقيمت احتفالية كبرى حضرها نجل الرئيس الأمريكي ترامب "إريك ترامب"، وأسطورة البرازيل الظاهرة رونالدو، قال خلالها رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "نتواجد هنا في برج ترامب، ونشعر بسعادة بالغة وفخر كبير ليس لمجرد الكشف الرسمي عن الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم للأندية في نيويورك، ولكن لكي نكشف للجميع.. أن هذه الكأس ستبقى معروضة هنا حتى موعد إقامة المباراة النهائية.. وستكون بانتظار الجميع، وكافة عشاق كرة القدم".