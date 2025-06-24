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فيديو هاتريك وسام أبو علي في شباك بورتو في كأس العالم للأندية 2025

05:46 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

وسام أبو علي

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القاهرة - مصراوي

سجل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي ثلاثة أهداف في شباك فريق بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بينما سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 2+45 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول واختتم الثلاثية برأسية قوية في الدقيقة 51.

وحتى الآن يتقدم الأهلي على بورتو بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ولا تزال المباراة جارية.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

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