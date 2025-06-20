كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

0 1
04:00

بوتافوجو

كأس العالم للأندية

سياتل ساوندرز

1 3
01:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
19:00

أوكلاند سيتي

جميع المباريات

إعلان

بوتافوجو يحقق مفاجأة ويفوز على بطل دوري أبطال أوروبا في كأس العالم للأندية

07:53 ص الجمعة 20 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مهاجم بوتافوجو (1)
  • عرض 5 صورة
    الاحتفال بهدف بوتافوجو في مرمى بالميراس (1)
  • عرض 5 صورة
    جماهير بوتافوجو أمام بالميراس (1)
  • عرض 5 صورة
    لاعبي بوتافوجو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نجح فريق بوتافوجو البرازيلي في الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

وسجل هدف الفوز لفريق بوتافوجو اللاعب إيجور جيسوس في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بوتافوجو البرازيلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند الثلاثة نقاط ليحتل المركز الثاني.

وتضم مجموعة باريس سان جيرمان كلا من: بوتافوجو البرازيلي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سياتل ساوندرز الأمريكي.

أقرأ أيضًا:
"كمان بنكبر زيزو".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على أداء الأهلي ضد بالميراس

تعرض إعلامي لجلطة مفاجئة ونقله إلى المستشفى



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان