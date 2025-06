القاهرة - مصراوي

نجح فريق بوتافوجو البرازيلي في الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية.

وسجل هدف الفوز لفريق بوتافوجو اللاعب إيجور جيسوس في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بوتافوجو البرازيلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند الثلاثة نقاط ليحتل المركز الثاني.

وتضم مجموعة باريس سان جيرمان كلا من: بوتافوجو البرازيلي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سياتل ساوندرز الأمريكي.

