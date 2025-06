كتب - يوسف محمد:

مازالت كرة حسين الشحات المهدرة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي أثارت موجة من الغضب الجماهيري على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عالقة بأذهان جماهير المارد الأحمر، خاصة بعد تكرار نفس الكرة في أكثر من مباراة بالمونديال وتمكنوا من تحويلها إلى هدف، لتظل هذه الكرة بمثابة اللعنة لعنة تطارد الشحات.

وكان حسين الشحات خطف الأنظار بشكل كبير في الثوان الأخيرة، من نهاية مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي، بعدما كان بإمكانه تسجيل هدف فوز الأهلي باللقاء، حيث كان أربعة لاعبين من النادي الأهلي أمام لاعبين فقط من إنتر ميامي، لكن الشحات تباطأ في الكرة حتى قام المدافع بإخراجها من أمامه وهذه اللقطة شهدت استنكار الكثير من الجماهير.

وبدأت الكثير من جماهير القلعة الحمراء، تقارن بين كرة الشحات وأكثر من لعبة مشابهة لها ظهرت خلال النسخة الحالية من البطولة، منها هدف ريال مدريد في مرمى الهلال السعودي وكذلك هدف بالميراس الذي سجله في الأهلي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية.

وأعاد هدف جونزالو جارسيا في مرمى الهلال السعودي، في اللقاء الذي جمع بينهما أول أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، إلى الأذهان فرصة الشحات المهدرة، حيث انطلق رودريجو لاعب ريال مدريد ليمرر الكرة من خلف دفاعات الهلال السعودي، إلى زميله جونزالو راموس ليسجل هدف الفريق الملكي الأول في المباراة.

وتكرر المشهد للمرة الثانية، لكن هذه المرة تحت أنظار جماهير النادي الأهلي، في لقاء فريقهم أمس أمام بالميراس البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بين الفريق، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبحلول الدقيقة 59 انطلق لاعب وسط بالميراس ماوريسيو من وسط الملعب في هجمة مرتدة، ليمررها خلف دفاعات الأهلي إلى زميله مانويل لوبيز، الذي نجح في ترجمتها إلى هدف، في كرة هى الأقرب لكرة الشحات التي أهدرها في الثوان الأخيرة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى بالبطولة.

وتلقى المارد الأحمر الهزيمة أمام نظيره بالميراس البرازيلي أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم، لتتقلص فرصه بشكل كبير في الصعود إلى الدور المقبل.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يشارك في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

