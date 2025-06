القاهرة - مصراوي

نجح أتلتيكو مدريد في التقدم على نظيره سياتل ساوندرز في الشوط الأول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد اللاعب بابلو باريوس، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس سياتل في التصدي لها، وذلك في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا في الرصيد مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوغو البرازيلي، مع تفوق الفريقين بفارق الأهداف. بينما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب دون نقاط.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من: أتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

WHAT A GOAL BY PABLO BARRIOS!



WOW 🤯💥👀@Atletienglish are leading 1-0!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/5SZp6rtbwx