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أتلتيكو مدريد يتقدم على سياتل ساوندرز في الشوط الأول من كأس العالم للأندية

02:13 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    لاعب أتليتكو يحتفل بهدفه في مرى سياتل ساوندرز (2) (1)
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القاهرة - مصراوي

نجح أتلتيكو مدريد في التقدم على نظيره سياتل ساوندرز في الشوط الأول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد اللاعب بابلو باريوس، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس سياتل في التصدي لها، وذلك في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا في الرصيد مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوغو البرازيلي، مع تفوق الفريقين بفارق الأهداف. بينما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب دون نقاط.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من: أتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

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