أنهى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الشوط الأول من مباراته أمام فريق بنفيكا البرتغالي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، متقدما بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويلاقي فريق بوكا جونيورز نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز ثنائية بوكا جونيورز في الشوط الأول من المباراة، كلا من ميجيل أنخيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول أيضًا.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، تمكن أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا من تقليص الفارق لفريقه، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 3+45 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد لصالح الفريق الأرجنتيني.

وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أندير هيريرا لاعب بوكا جونيورز، بعد اعتراضه من على مقاعد البدلاء، على قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء لصالح بنفيكا.

43'+3' BENFICA GOAL | Di María



🎯 Ice cold from Di María.

The Argentine steps up and buries the penalty with style.

Benfica back in it. ⚪🔴



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/U0FuMz33bv — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

27' BOCA GOAL | Battaglia



From the corner… and Battaglia rises above all!



💥 Heads it home! Boca double their lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/WHV5BJ5wxi — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

21' BOCA GOAL | Merentiel



A cheeky nutmeg, a perfect cross, and Merentiel buries it!



Boca strike first in style 💙💛



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BOCSLB pic.twitter.com/HJqwnT8KfO — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025

