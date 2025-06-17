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بوكا جونيورز ينهي الشوط الأول متقدما على بنفيكا بثنائية في كأس العالم للأندية

02:19 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

جماهير بوكا جونيورز (8) (1)

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القاهرة - مصراوي:

أنهى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الشوط الأول من مباراته أمام فريق بنفيكا البرتغالي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، متقدما بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويلاقي فريق بوكا جونيورز نظيره بنفيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز ثنائية بوكا جونيورز في الشوط الأول من المباراة، كلا من ميجيل أنخيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول أيضًا.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، تمكن أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا من تقليص الفارق لفريقه، بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 3+45 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف واحد لصالح الفريق الأرجنتيني.

وقام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب أندير هيريرا لاعب بوكا جونيورز، بعد اعتراضه من على مقاعد البدلاء، على قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء لصالح بنفيكا.

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