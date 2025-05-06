في مباراة الـ 7 أهداف.. إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة
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متابعة - محمد القرش:
تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مباراة إياب نصف النهائي، و7-6 مجموع المباراتين.
سجل أهداف إنتر ميلان: لاوتارو مارتينيز، هاكان تشالهان أوغلو، فرانشيسكو أتشيربي، دافيد فراتيسي.
سجل أهداف برشلونة: إريك جارسيا، داني ألمو، رافينيا دياز.
تشكيل برشلونة
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: جارسيا - كوبارسي - مارتينيز - جيرارد مارتن.
خط الوسط: دي يونج - بيدري - داني أولمو.
خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.
تشكيل إنتر ميلان
حارس المرمى: سومر.
خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني.
خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختاريان - ديماركو.
خط الهجوم: مارتينيز - تورام.
ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان
بداية المباراة
عرضية من رافينيا لكن دفاع إنتر ميلان يتصدى لها في الدقيقة 6
مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم
لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الاول لإنتر ميلان في الدقيقة 21
GOAL!@Inter lead on the night ⚫️🔵
Denzel Dumfries puts it on a plate for Lautaro Martínez and it's now 4-3 on aggregate!#beINUCL #InterBarça #UCL pic.twitter.com/xATqEqoNtn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 6, 2025
تسديدة من بيدري لكن بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 30
تسديدة قوية من مخيتاريان مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 38
هاكان أوغلو يسجل هدف إنتر ميلان الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45
GOAL!
Hakan Çalhanoğlu doubles @Inter's lead from the penalty spot!#beINUCL #InterBarça #UCL pic.twitter.com/ZjAKKiNRBh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 6, 2025
انتهاء الشوط الأول بتقدم الإنتر بثنائية دون رد
بداية الشوط الثاني
إنتر ميلان يسجل الهدف الثالث لكن يُلغى بداعي التسلل
إريك جارسيا يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 54
إيريك غارسيا يفاجئ إنتر بتسديدة قوية لينعش آمال برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/z9i463nnt2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
داني ألمو يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 60
أولمو يهدي برشلونة هدف التعادل بضربة رأس محكمة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/1kwdWL4vXM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
لامين يامال يحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68
تسديدة قوية من لامين يامال ولكن سومر يتصدى لها في الدقيقة 79
رافينا يسجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 87
برشلونة يتقدم بالنتيجة على إنتر في اللحظات الأخيرة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/29Q3eta5Jy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع
أتشيربي يسجل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3
انتهاء وقت المباراة الأصلي، واللجوء إلى الأشواط الإضافية
بداية شوط المباراة الإضافي الأول
دافيد فراتيسي يسجل الهدف الرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 99
فراتيسي يعيد إنتر للمقدمة بعد تسديدة دقيقة#دوري_أبطال_أوروبا #انتر_برشلونة #UCL pic.twitter.com/HUXjz9AIlB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 6, 2025
حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع
انتهاء شوط المباراة الإضافي الأول
بداية الشوط الإضافي الثاني
انتهاء المباراة بفوز إنتر ميلان برباعية مقابل ثلاثة أهداف، 7-6 مجموع المباراتين.
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