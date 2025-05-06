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في مباراة الـ 7 أهداف.. إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة

09:40 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (2)
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    لامين يامال
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (5)
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (1)
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    جماهير إنتر ميلان
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (4)
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    هدف داني ألمو (1)
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    هدف داني ألمو (2)
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (1)
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    برشلونة ضد إنتر ميلان (2)
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متابعة - محمد القرش:

تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مباراة إياب نصف النهائي، و7-6 مجموع المباراتين.

سجل أهداف إنتر ميلان: لاوتارو مارتينيز، هاكان تشالهان أوغلو، فرانشيسكو أتشيربي، دافيد فراتيسي.

سجل أهداف برشلونة: إريك جارسيا، داني ألمو، رافينيا دياز.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جارسيا - كوبارسي - مارتينيز - جيرارد مارتن.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

تشكيل إنتر ميلان

حارس المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختاريان - ديماركو.

خط الهجوم: مارتينيز - تورام.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان

بداية المباراة

عرضية من رافينيا لكن دفاع إنتر ميلان يتصدى لها في الدقيقة 6

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الاول لإنتر ميلان في الدقيقة 21

تسديدة من بيدري لكن بعيدة تماما عن المرمى في الدقيقة 30

تسديدة قوية من مخيتاريان مرت بجوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة 38

هاكان أوغلو يسجل هدف إنتر ميلان الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45

انتهاء الشوط الأول بتقدم الإنتر بثنائية دون رد

بداية الشوط الثاني

إنتر ميلان يسجل الهدف الثالث لكن يُلغى بداعي التسلل

إريك جارسيا يسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 54

داني ألمو يسجل هدف تعادل برشلونة في الدقيقة 60

لامين يامال يحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68

تسديدة قوية من لامين يامال ولكن سومر يتصدى لها في الدقيقة 79

رافينا يسجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 87

حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

أتشيربي يسجل هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 90+3

انتهاء وقت المباراة الأصلي، واللجوء إلى الأشواط الإضافية

بداية شوط المباراة الإضافي الأول

دافيد فراتيسي يسجل الهدف الرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 99

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء شوط المباراة الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الثاني

انتهاء المباراة بفوز إنتر ميلان برباعية مقابل ثلاثة أهداف، 7-6 مجموع المباراتين.

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