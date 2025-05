في مباراة الـ 7 أهداف.. إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة

متابعة - محمد القرش:

تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مباراة إياب نصف النهائي، و7-6 مجموع المباراتين.

سجل أهداف إنتر ميلان: لاوتارو مارتينيز، هاكان تشالهان أوغلو، فرانشيسكو أتشيربي، دافيد فراتيسي.

سجل أهداف برشلونة: إريك جارسيا، داني ألمو، رافينيا دياز.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جارسيا - كوبارسي - مارتينيز - جيرارد مارتن.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

حارس المرمى: سومر.

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني.

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختاريان - ديماركو.

خط الهجوم: مارتينيز - تورام.

بداية المباراة

عرضية من رافينيا لكن دفاع إنتر ميلان يتصدى لها في الدقيقة 6

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الاول لإنتر ميلان في الدقيقة 21

GOAL!@Inter lead on the night ⚫️🔵

Denzel Dumfries puts it on a plate for Lautaro Martínez and it's now 4-3 on aggregate!#beINUCL #InterBarça #UCL pic.twitter.com/xATqEqoNtn

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 6, 2025