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ممر شرفي بقمة ليفربول وتشيلسي

01:38 م الأحد 04 مايو 2025
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كتب ـ محمد الميموني:

يخوض ليفربول مباراة اليوم الأحد ضد تشيلسي دون ضغوط بعد تتويجه رسمياً بالدوري الإنجليزي اللقب الـ 20 في تاريخة والثاني في آخر 5 مواسم.

ويتصدر ليفربول برصيد 82 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الخامس بـ 62 نقطة.

وينتظر ليفربول ممرًا شرفيًا من نظيره تشيلسي مع بداية المباراة بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي للمرة الـ20 فى تاريخه.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD1.

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