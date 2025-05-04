ممر شرفي بقمة ليفربول وتشيلسي

كتب ـ محمد الميموني:

يخوض ليفربول مباراة اليوم الأحد ضد تشيلسي دون ضغوط بعد تتويجه رسمياً بالدوري الإنجليزي اللقب الـ 20 في تاريخة والثاني في آخر 5 مواسم.

ويتصدر ليفربول برصيد 82 نقطة قبل 4 جولات من النهاية، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الخامس بـ 62 نقطة.

وينتظر ليفربول ممرًا شرفيًا من نظيره تشيلسي مع بداية المباراة بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي للمرة الـ20 فى تاريخه.

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD1.

اقرأ ايضاً:

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا.. فيرمينو يوجه رسالة لمحمد صلاح