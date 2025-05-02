هل يزامل ميسي؟.. دي بروين يقترب من الدوري الأمريكي

كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب نادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين من الانتقال إلى الدوري الأمريكي بعد الإعلان عن رحيله عن السيتي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزيو رومانو" أن نادي شيكاجو فاير يضغط على اللعب من أجل التعاقد معه، حيث قدموا له مشروع عملهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد رومانو أن نادي إنتر ميامي أيضًا يريد التعاقد مع صانع الألعاب البلجيكي من أجل مزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وانضم اللاعب صاحب الـ 2015/16 قادما من نادي فولفسبورج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 76 مليون يورو.

وشارك في 284 هدفا (سجل 107 هدف، وقدم 177 تمريرة حاسمة) خلال 417 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات.

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