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“السيرة الذاتية لمدرب صلاح الأسبق".. ناصر منسي يشارك متابعيه قرأته لأحد الكتب

05:52 م الأحد 06 أبريل 2025

يورجن كلوب

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كتب - نهى خورشيد

شارك ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هوية الكتاب الذي يقرأه خلال الفترة الحالية.

ونشر منسي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة أثناء قراءته كتاب السيرة الذاتية للمدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الأسبق لنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يحمل غلافه كلمات:"إنه جنون كرة القدم وكيف يعيشها الناس في ليفربول وجميع مشجعي ليفربول حول العالم، إنه ليس نادياً عادياً أبداً، بل نادٍ مميز".

ويضم ليفربول بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة.

وعلى صعيد آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قليل مع نظيره مودرن سبورت، في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وتقام المباراة الثالثة للزمالك في البطولة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كلوب

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يورجن كلوب ناصر منسي محمد صلاح
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