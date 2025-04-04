مع ميسي أم رونالدو.. دي بروين إلى أين بعد الرحيل عن مانشستر سيتي؟

كتب - محمد القرش:

أعلن نجم فريق مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، رحيله عن الفريق مع نهاية موسم 2024/25 الجاري.

وسرعان ما التفتت الأنظار حول قبله اللاعب المقبلة بعد الرحيل عن مانشستر سيتي.

وجهة دي بروين بعد الرحيل عن السيتي

ووفقا لصحيفة " دايلي ميل" فإن صانع الألعاب البلجيكي ينوي الانتقال إلى المملكة العربية السعودية (مع كريستيانو رونالدو) أو الولايات المتحدة (مع ميسي) كخطوة مقبلة.

وارتبط اسم دي بروين بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، لكنه انتهى به الأمر بالبقاء في مانشستر سيتي لموسم آخر.

وأوضحت الصحيفة أن نادي سان دييجو إف سي، أحدث الأندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الشهر الماضي أنه أجرى محادثات مع دي بروين في إطار دراسة مستقبله.

ومع ذلك، فإن بايرن ميونيخ، عملاق الدوري الألماني، هو المرشح الثالث للفوز بالتعاقد معه، في حين لم يتم استبعاد الثنائي التركي جالطة سراي وفنربخشة، كما أن عودته المحتملة للانضمام إلى جنت هي أيضًا احتمالية.

ولا يزال أمام فريق بيب جوارديولا معركةٌ حاميةٌ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن نيوكاسل الذي يملك مباراةً مؤجلة.

ويمكن لدي بروين أن يختتم موسمه الأخير مع الفريق بالفوز بالألقاب، حيث من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.