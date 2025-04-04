بعد قرار رحيله.. ماذا قدم كيفين دي بروين خلال 10 سنوات في مانشستر سيتي؟

كتبت-هند عواد:

أعلن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيله عن الفريق بعد رحلته مع الفريق، بعد 10 سنوات، عندما انضم إليه في أغسطس 2015، من فولفسبورج الألماني.

وخاض كيفن دي بروين 413 مباراة رفقة كتيبة مانشستر سيتي، سجل خلال تلك الفترة 106 أهداف، وصنع 174 هدفاـ، وتلقى 36 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد رفقة مانشستر.

وحصل دي بروين على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي مرتين، موسمي 2019/2020 و2021/2022، وحصل على 18 بطولة رفقة الفريق، منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

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