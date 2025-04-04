مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

تونس

- -
19:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

أنجولا

- -
19:00

كوت ديفوار

الدوري الفرنسي

نيس

- -
20:45

نانت

الدوري الألماني

أوجسبورج

- -
20:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

بعد قرار رحيله.. ماذا قدم كيفين دي بروين خلال 10 سنوات في مانشستر سيتي؟

02:08 م الجمعة 04 أبريل 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    كيفين دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي
  • عرض 16 صورة
    اللاعب دي بروين
  • عرض 16 صورة
    دي بروين لاعب بلجيكا
  • عرض 16 صورة
    كيفين دي بروين (السيتي) - 35 مليون دولار
  • عرض 16 صورة
    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 16 صورة
    دي بروين ومحمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    كيفن دي بروين وهالاند
  • عرض 16 صورة
    دي بروين
  • عرض 16 صورة
    دي بروين
  • عرض 16 صورة
    دي بروين وإيرلينج هالاند
  • عرض 16 صورة
    إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين
  • عرض 16 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 16 صورة
    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
  • عرض 16 صورة
    كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيله عن الفريق بعد رحلته مع الفريق، بعد 10 سنوات، عندما انضم إليه في أغسطس 2015، من فولفسبورج الألماني.

وخاض كيفن دي بروين 413 مباراة رفقة كتيبة مانشستر سيتي، سجل خلال تلك الفترة 106 أهداف، وصنع 174 هدفاـ، وتلقى 36 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد رفقة مانشستر.

وحصل دي بروين على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي مرتين، موسمي 2019/2020 و2021/2022، وحصل على 18 بطولة رفقة الفريق، منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:

عمر مرموش يتحدث عن مواجهة اليونايتد وهزائم مانشستر سيتي

مصطفى ضد عبد المنعم.. موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيفين دي بروين دي بروين مانشستر سيتي رحيل كيفين دي بروين ماذا قدم كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

4 ضحايا في حادث انهيار عقار بالإسكندرية.. والنيابة تحقق في ملابساته