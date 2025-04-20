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"رقم سلبي تاريخي ورحيل بعد عودة ".. ليستر سيتي يهبط من الدوري الإنجليزي

08:30 م الأحد 20 أبريل 2025

مباراة ليفربول وليستر سيتي

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كتب - نهى خورشيد

تأكد رسمياً هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب خسارته اليوم على أرضه أمام ليفربول بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 44 من عمر البريميرليج.

ويحتل ليستر المركز التاسع عشر "قبل الأخير" في جدول الترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بفارق 18 نقطة عن وست هام صاحب المركز السابع عشر، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وبالتالى يهبط الفريق رسمياً ويعود إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بعد موسم وحيد من الصعود.

كما سجل ليستر رقماً سلبياً تاريخياً، فبحسب شبكة أوبتا أصبح أول نادٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يعجز عن التسجيل في 9 مباريات متتالية على أرضه.الإحصائيات.

والجديد بالذكر أن نادي ساوثامبتون أول فريق بهبط هذا الموسم، مغ اقتراب إيبسويتش تاون والمحترف بصفوفه الدولي المصري سام مرسي.

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ليستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي
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