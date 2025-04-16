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"في مفاجأة غير متوقعة".. أمينة عرفي تهزم نور الشربيني ببطولة الجونة الدولية للأسكواش

10:35 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    مباراة اسكواش بين نور الشربيني وأمينة عرفي
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    زوج نور الشربيني
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    نور الشربيني مع والدتها
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    بورتريه نور الشربيني
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    النجمة نور الشربيني في إحدى مباريات الإسكواش
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    نور الشربيني لاعبة الإسكواش
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    نور الشربيني مع زوجها على البحر
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    نور الشربيني قبل تدريب
  • عرض 10 صورة
    نور الشربيني في مباراة إسكواش
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كتب- وائل توفيق:

شهدت مباريات الدور الثاني لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، إحدي المفاجأت القوية بخسارة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، على يد أمينة عرفي في أولى مباريات الدور الثاني.

وجاء فوز اللاعبة أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًا، على حساب نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا، في مباراة قوية شهدت اداءاً استثنائياً ودامت لساعة وواحد وأربعون دقيقة، وانتهت بفوز أمينة عرفي بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 / 10-12 / 11-7 / 11-13 / 11-9ـ لتحسم اللاعبة أمنية عرفه المباراة لصالحها.

وكانت بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، انطلقت السبت الماضي، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة.

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بطولة الجونة الدولية للإسكواش نور الشربيني أمينة عرفي
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