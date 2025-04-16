كتب- وائل توفيق:

شهدت مباريات الدور الثاني لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2025، إحدي المفاجأت القوية بخسارة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، على يد أمينة عرفي في أولى مباريات الدور الثاني.

وجاء فوز اللاعبة أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًا، على حساب نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا، في مباراة قوية شهدت اداءاً استثنائياً ودامت لساعة وواحد وأربعون دقيقة، وانتهت بفوز أمينة عرفي بنتيجة 3-2.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 / 10-12 / 11-7 / 11-13 / 11-9ـ لتحسم اللاعبة أمنية عرفه المباراة لصالحها.

وكانت بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA، انطلقت السبت الماضي، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة.