تحسمها مباراة فاصلة.. فيفا يكشف عن بديل ليون في مونديال الأندية

كتب- محمد عبدالهادي:



أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الاتحاد يدرس إقامة مباراة فاصلة بين نادي لوس أنجلوس الأميركي وكلوب أميركا المكسيكي، لتحديد الفريق الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، بعد استبعاد ليون المكسيكي من البطولة الشهر الماضي.

وجاء استبعاد ليون بسبب مخالفته لقواعد الفيفا المتعلقة بملكية الأندية المتعددة، رغم أن النادي قد تقدم باستئناف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وخلال تصريحاته من ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، اليوم الثلاثاء قال إنفانتينو: "سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال أسبوعين، وسنلتزم بما تقرره المحكمة".

وأضاف: "في حال تأييد محكمة التحكيم الرياضية لقرار لجنة الاستئناف، فإن الفيفا يعتزم إقامة مواجهة فاصلة بين لوس أنجليس، وصيف بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وكلوب أميركا، صاحب التصنيف التالي".

وأشار الفيفا إلى أن النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الولايات المتحدة بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين بمشاركة 32 فريقاً، ستبلغ قيمة جوائزها المالية مليار دولار.