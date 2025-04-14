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تحرك عاجل من كريستيانو رونالدو بعد تهديدات بالخطف

01:39 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    كريستيانو رونالدو (3) (2)
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    كريستيانو رونالدو (2) (2)
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    رونالدو وجورجينا في عيد ميلاده
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    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور
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    رونالدو وجورجينا في بدايتهما_9
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كتب - محمد القرش:

أفادت عدة وسائل إعلام بتعرض كريستيانو وعائلته لتهديدات، شملت محاولات ابتزاز وتحذيرات من احتمال اختطافهم.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، في أعقاب التهديدات الأخيرة الموجهة لعائلته، اختار كريستيانو رونالدو اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بأمنه الشخصي.

وكشفت الصحيفة أن البرتغالي عيّن رئيسًا جديدًا للأمن، يدعى كلاوديو ميجيل فاز.

وهو جندي برتغالي سابق ذو خبرة في العمليات عالية الخطورة، وجاء قرار ضم فاز إلى فريق الأمن بعد تلقيه رسائل تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها من مجموعة متمركزة في المملكة العربية السعودية، حيث يقيم رونالدو حاليًا بعد انضمامه إلى نادي النصر.

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