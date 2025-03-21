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ليفربول يترقب فحوصات أليسون بعد إصابته الخطيرة في المخ

05:04 م الجمعة 21 مارس 2025
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    إصابة أليسون في مباراة البرازيل
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    أليسون بيكر
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كتب - نهى خورشيد

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كواليس الإصابة الخطيرة التى تعرض لها البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى السامبا وليفربول الإنجليزي خلال مواجهة كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض بيكر لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدامه بالمدافع دافينسون سانشيز مما أدى إلى استبداله للاشتباه في تعرضه لارتجاج في المخ.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي أن الحارس سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة وإمكانية مشاركته أمام الأرجنتين.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن إصابة أليسون جاءت في ظل معاناة ليفربول من عدة غيابات، أبرزها لاعب الوسط ريان جرافينبرخ والمدافع إبراهيما كوناتي.

ويترقب ليفربول نتائج الفحوصات، خاصة مع اقتراب مواجهة إيفرتون في بداية أبريل، ضمن صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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