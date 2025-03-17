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هل تعمد ميسي دهس قميص برشلونة؟ (فيديو)

01:20 م الإثنين 17 مارس 2025

ميسي لاعب إنتر ميامي

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كتب - محمد القرش:

انتشرت العديد من الصور للاعب إنتر ميامي، ليونيل ميسي، وهو يدهس قميص نادي برشلونة مما أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بالرجوع إلى مقطع الفيديو الأصلي، تبين أن ميسي لم يقصد دهس قميص برشلونة، حيث كان ينظر أمامه قبل أن يُلقي أحد الجماهير القميص في طريق لاعب منتخب الأرجنتين أثناء دخوله أرض الملعب.

وسجل ليونيل هدفا في فوز إنتر ميامي على أتالانتا يونايتد بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الدوري الأمريكي الممتاز.

وانتقل الأرجنتيني للفريق الأمريكي في موسم 2023/24 قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

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