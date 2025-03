هل تعمد ميسي دهس قميص برشلونة؟ (فيديو)

كتب - محمد القرش:

انتشرت العديد من الصور للاعب إنتر ميامي، ليونيل ميسي، وهو يدهس قميص نادي برشلونة مما أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن بالرجوع إلى مقطع الفيديو الأصلي، تبين أن ميسي لم يقصد دهس قميص برشلونة، حيث كان ينظر أمامه قبل أن يُلقي أحد الجماهير القميص في طريق لاعب منتخب الأرجنتين أثناء دخوله أرض الملعب.

وسجل ليونيل هدفا في فوز إنتر ميامي على أتالانتا يونايتد بثنائية مقابل هدف، ضمن مواجهات الدوري الأمريكي الممتاز.

وانتقل الأرجنتيني للفريق الأمريكي في موسم 2023/24 قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

🚨 Messi stepped on a Barcelona shirt, saw it and didn't even pick it up 😳

Cristiano Ronaldo would never do this to any jersey.

pic.twitter.com/5OqZUeTV1y

— fan (@NoodleHairCR7) March 17, 2025