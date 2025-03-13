إمام عاشور يحتفل بتألق كهربا في الدوري الليبي بهذه الطريقة

كهربا مع إمام عاشور

كتب - نهى خورشيد

احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتألق صديقه محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاتحاد الليبى الحالي والأهلي السابق في الدوري الليبي.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر الاستوري بعض الصور التى نشرها كهربا احتفالا بهدفه مع الاتحاد الليبى مع إيموجي قلب وأصدقاء.

ونجح كهربا أمس الأربعاء في قيادة فريقه لتحقيق فوزاً كبير على النهضة برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ16 من الدوري الليبي، بعد تسجيله هدفين وصناعته هدف.

وحتى هذه اللحظة شارك كهربا مع الاتحاد في 6 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

والجدير بالذكر أن إدارة القلعة الحمراء قررت بيع ما تبقى من عقد كهربا إلى النادي الليبي في الميركاتو الشتوي الأخير مقابل 75 ألف دولار.