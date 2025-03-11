برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة برشلونة و بنفيكا البرتغالي التي أقيمت اليوم الثلاثاء 11 مارس ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة الفوز على نظيره بنفيكا بثلاثية مقابل هدف على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي بإسبانيا.

وسجل أهداف برشلونة كلا من رافينيا في الدقيقتين 11 و42، ولامين يامال في الدقيقة 27.

وأحرز هدف بنفيكا الوحيد اللاعب، نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الأول.

وفاز البارسا بمجموع المباراتين الذهاب والإياب 4-1 لصالح وبهذا تأهل برشلونة إلى دور الـ 8 ليقابل الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وليل.