كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، دوريفال جونيور ، استدعاء نجم نادي سانتوس في بلاده، نيمار دا سيلفا للقائمة الأولية التي اختارها لخوض تصفيات كأس العالم 2026.

ويعد هذا التواجد لنيمار هو الأول بقائمة منتخب البرازيل بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة بلاده أمام أوروجواي بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023 ـ قبل قرابة 17 شهرًا ـ غاب على إثرها لفترة طويلة قبل العودة مع الهلال السعودي بمشاركة أقل ثم الانتقال لنادي سانتوس البرازيلي.

ومن المقرر أن يقلص مدرب البرازيل دوريفال القائمة إلى 23 لاعبًا خلال الأسبوع المقبل، فيما تضم القائمة الأولية 18 لاعبًا من البطولة المحلية.

موعد مباراتي البرازيل أمام كولومبيا والأرجنتين

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الكولومبي يوم 21 مارس الجاري قبل أن يحل ضيفًا على نظيره الأرجنتيني يوم 26 من الشهر ذاته.

ترتيب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن باراجواي صاحب المركز السادس ومثلها عن كولومبيا صاحب المركز الرابع والإكوادور صاحب المركز الثالث.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون – أليسون – بينتو – هوجو سوزا – لوكاس بييري – ويفيرتون

خط الدفاع : ألكسندرو – لوكاس بيرالدو – دانيلو – فابريسو برونو – جابريل ماجاليش – ليو أورتيز – ماركينيوس – موريلو – أبنير – أليكس ساندرو – دودو – دوجلاس سانتوس – جيليريمي أرانا – فاندرسون – ويسلي

خط الوسط: أليسون – أندري – أندرياس بيريرا – أندري سانتوس – برونو جيماريش – إيدرسون – جيرسون – جواو جوميش – جويلينتون – لوكاس مورا – لوكاس باكيتا – ماتيوش كونيا – نيمار – أوسكار

خط الهجوم: أنتوني – برونو هنريكي – إندريك – إستيفاو – جابريل مارتينيلي – جالينو – إيجور جيسوس – إيجور بايشاو – جواو بيدرو – لويز هنريكي – رافينيا – صامويل لينو – سافينيو – فينيسيوس جونيور – يوري ألبرتو.

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