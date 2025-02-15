إصابة لاعب بايرن ميونخ السابق بـ "الموت الدماغي".. ما القصة؟

نُقل اللاعب الصيني، جيو جياكسوان، إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث أثناء مباراة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لاعب أكاديمية بايرن ميونخ العالمية السابق، تم تشخيص حالته بـ "الموت الدماغي" بعد مباراة في إسبانيا.

وذكرت التقارير أن المدافع جو جياكسوان البالغ من العمر 18 عاما تعرض لضربة في وجهه بالركبة خلال معسكر تدريبي يوم الخميس الماضي، حيث كان اللاعب يشارك في مباراة تدريبية ضد نادي ألكوبينداس الإسباني في معسكر نظمه اتحاد بكين لكرة القدم.

وكشف شقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي أن جو أصيب بنزيف تحت العنكبوتية - وهو شكل من أشكال السكتة الدماغية الناجمة عن نزيف في المخ - في أعقاب الاصطدام العرضي.

وأضاف: "علمت من المترجم أن الطبيب في المستشفى قال إن أخي يعاني من نزيف حاد في رأسه وأن الأمل في بقائه على قيد الحياة ضئيل، وكان المستشفى على وشك إزالة أنابيب دعم الحياة الخاصة به".

وذكرت التقارير أن والد جو رفض اقتراح الطبيب بفصل أجهزة دعم الحياة عن ابنه وإجراء تشريح للجثة، وسعى بدلاً من ذلك إلى إعادته إلى الصين لمزيد من العلاج.